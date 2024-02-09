بسبب الرياح والأمطار القوية.. وفاة سيدة سقطت عليها أجزاء من عمارة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

توفيت سيدة صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط أجزاء من واجهة عمارة فوقها بسبب الرياح والأمطار القوية التي تشهدها مدينة طنجة والنواحي .

وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” فالحادث وقع على مستوى منطقة “مالاباطا” بطنجة، بعدما تسببت الرياح والأمطار القوية في سقوط أجزاء من واجهة عمارة فوق السيدة التي كانت تمر بجوار مكان وقوع الحادث الأمر الذي تسبب لها في إصابات بليغة نقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي الاسعافات الا أنها لفظت انفاسها الأخيرة متأثرة باصاباتها .

واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية التي انتقلت إلى عين حيث فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وقوع الحادث .

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