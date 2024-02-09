المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يسجل المغرب حضوره لأول مرة بدورة 2024 لمعرض الأسفار (Outbound Travel Market)، الذي بدأ أمس الخميس 08 فبراير 2024 بمومباي (غرب الهند)، ليؤشر بذلك على مرحلة مهمة بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية لاقتحام السوق الهندي المتواجد حاليا في أوج التطور والازدهار.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة فقد دشنت هذه التظاهرة بحضور سفير المغرب بنودلهي، محمد المالكي، ويعد هذا المعرض واحدا من المواعيد المتميزة لدى المهنيين الدوليين بالقطاع السياحي الساعين إلى ولوج هذا السوق الآهل بالسكان عبر العالم.

وفي إطار هذا المعرض، المنظم إلى غاية 10 فبراير الجاري، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تصميم رواق خاص ومميز ضم 10وكالات مغربية للأسفار، ويقترح على زواره منصة تليق بسمعة المغرب بغية إطلاع المسافرين سكان الهند والدوليين على العرض السياحي المغربي والترويج للمملكة كوجهة متميزة تزخر بالعديد من المؤهلات السياحية.

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