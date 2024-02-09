المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

2024-02-09 / 17:15
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يسجل المغرب حضوره لأول مرة بدورة 2024 لمعرض الأسفار (Outbound Travel Market)، الذي بدأ أمس الخميس 08 فبراير 2024 بمومباي (غرب الهند)، ليؤشر بذلك على مرحلة مهمة بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية لاقتحام السوق الهندي المتواجد حاليا في أوج التطور والازدهار.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة فقد دشنت هذه التظاهرة بحضور سفير المغرب بنودلهي، محمد المالكي، ويعد هذا المعرض واحدا من المواعيد المتميزة لدى المهنيين الدوليين بالقطاع السياحي الساعين إلى ولوج هذا السوق الآهل بالسكان عبر العالم.

وفي إطار هذا المعرض، المنظم إلى غاية 10 فبراير الجاري، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تصميم رواق خاص ومميز ضم 10وكالات مغربية للأسفار، ويقترح على زواره منصة تليق بسمعة المغرب بغية إطلاع المسافرين سكان الهند والدوليين على العرض السياحي المغربي والترويج للمملكة كوجهة متميزة تزخر بالعديد من المؤهلات السياحية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الـONCF: إطلاق أشغال بناء محطة حي الرياض واستئناف الأشغال بمحطة الرباط المدينة

الـONCF: إطلاق أشغال بناء محطة حي الرياض واستئناف الأشغال…

2024-02-09 / 15:18
Photo of تفاصيل إطلاق مشاريع بقيمة 36,4 مليار درهم لخلق حوالي 15 ألف منصب شغل

تفاصيل إطلاق مشاريع بقيمة 36,4 مليار درهم لخلق حوالي…

2024-02-09 / 13:47
Photo of أرباح “ليديك” بالدار البيضاء ترتفع و تقترب من 4 ملايير في سنة واحدة

أرباح “ليديك” بالدار البيضاء ترتفع و تقترب من 4…

2024-02-09 / 11:00
Photo of المغرب ينفتح على السوق الروسية ويرسل وفدا من المصدرين إلى موسكو

المغرب ينفتح على السوق الروسية ويرسل وفدا من المصدرين…

2024-02-08 / 20:54
Photo of مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375 مليار درهم”

مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375…

2024-02-08 / 15:34
Photo of التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية يضيع 45 مليار سنتيم على الخزينة

التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية يضيع 45 مليار سنتيم…

2024-02-08 / 12:33
Photo of للراغبين في المشاركة بالإحصاء.. الرفع من قيمة التعويضات اليومية لمدة شهر

للراغبين في المشاركة بالإحصاء.. الرفع من قيمة التعويضات اليومية…

2024-02-08 / 11:17
Photo of بني ملال – خنيفرة.. أزيد من 3200 مقاولة ممولة في إطار برنامج “انطلاقة

بني ملال – خنيفرة.. أزيد من 3200 مقاولة ممولة…

2024-02-07 / 23:58
Photo of الخزينة العامة للمملكة: “نفقات دعم السكر والدقيق والغاز تراجعت ب13,3%”

الخزينة العامة للمملكة: “نفقات دعم السكر والدقيق والغاز تراجعت…

2024-02-07 / 17:35
Photo of وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق…

2024-02-07 / 16:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق