عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار سلسلة اللقاءات المرتبطة بالاستعدادات للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته السادسة عشر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، انعقد يوم أمس الخميس 08 فبراير2024، تحت رئاسة السيد عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، اجتماعا مع ممثلي الهيآت المهنية للقطاع السياحي بمكناس، وبحضور السيد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة لجهة فاس-مكناس مندوب المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، والسيد المندوب الجهوي للسياحة، وقد أكد السيد العامل، خلال كلمته على الأهمية الكبرى لهذا الملتقى نظرا لاعتباره مكسبا من جميع النواحي لعمالة مكناس بشكل خاص ولجهة فاس- مكناس بشكل عام، ونافذة لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الفلاحي ولعرض المنتجات، وكذلك مناسبة لتشجيع السياحة بمدينة مكناس، حيث أهاب بجميع الحضور للانخراط التام في هذا المجال وتظافر الجهود لإنجاح هذه التظاهرة وذلك بتحسيسهم بالدور المنوط بهم كفاعلين أساسيين في المجال السياحي بالمدينة وحثهم للعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية واستقبال الزوار في أحسن الظروف من خلال بسط عروض مغرية وتفضيلية على امتداد مدة تنظيم المعرض الدولي للفلاحة، وتحسيس السائح بالتوفر على جميع المقوّمات والظروف المناسبة، لاسيما وأن هذه الفترة ستعرف ككل سنة إقبالا سياحيا كبيرا من داخل وخارج الوطن.

وقدم السيد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة لجهة فاس-مكناس مندوب المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، خلال هذا الاجتماع عرضا ذكر من خلاله ببعض المعطيات والمؤشرات الخاصة بنتائج الدورة السابقة للمعرض، مستعرضا في نفس الوقت الترتيبات والمستجدات الخاصة بتنظيم هذه الدورة بمدينة مكناس.

في معرض تدخلهم اكد ممثلي القطاع السياحي و الفندقي استعدادهم الانخراط في إنجاح هذه التظاهرة الدولية على غرار الدورات السابقة وتوفير جميع الشروط لاستقبال مختلف زوار العاصمة الإسماعيلية و الوافدين على مؤسستهم من خلال تقديم خدمة جيدة وعروض تفضيلية وذلك بالتنسيق مع السيد الندوب الجهوي للسياحة.

وفي الأخير، تم التأكيد على أهمية تظافر جهود مختلف المتدخلين في هذا المجال من أجل إنجاح هذه التظاهرة العالمية وكذا العمل على الرقي بمدينة مكناس كوجهة سياحية عالمية.

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