سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال ببركان

2024-02-09 / 15:06
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع نظيرتها بمنطقة أمن بركان، مساء أمس الخميس 08 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة باستعمال العنف، استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة بركان قد باشرت، زوال أول أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف، تمكن خلالها شخصان من الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار على متن سيارة خفيفة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية أحدهما وتوقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة وجدة.

عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مبلغ مالي، يشتبه في كونه جزءا من متحصلات عملية السرقة، فضلا عن حجز سيارة خفيفة تم استعمالها في الهروب من مسرح الجريمة، والتي تبين أنها تشكل بدورها موضوع شكاية بالسرقة من مدينة جرادة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

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