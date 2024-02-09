طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 36 ملم
– طنجة-الميناء: 16 ملم
– العرائش: 9 ملم
– شفشاون والقنيطرة: 8 ملم
– الجديدة: 7 ملم
– سلا: 6 ملم
– سيدي سليمان: 4 ملم
– الدار البيضاء والنواصر: 2 ملم
– الحسيمة وتازة وتطوان : ملمتر واحد
– آسفي، وتيط-مليل، والمحمدية، وسطات، وخريبكة، والدار البيضاء- الميناء، ومكناس: أقل من ملمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp