طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-09 / 14:42
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 36 ملم

– طنجة-الميناء: 16 ملم

– العرائش: 9 ملم

– شفشاون والقنيطرة: 8 ملم

– الجديدة: 7 ملم

– سلا: 6 ملم

– سيدي سليمان: 4 ملم

– الدار البيضاء والنواصر: 2 ملم

– الحسيمة وتازة وتطوان : ملمتر واحد

– آسفي، وتيط-مليل، والمحمدية، وسطات، وخريبكة، والدار البيضاء- الميناء، ومكناس: أقل من ملمتر.

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