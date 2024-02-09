إدارة سجن الناظور تنفي ادعاءات “الاعتداء على سجينين”

2024-02-09 / 14:13
4
هبة بريس

فندت إدارة السجن المحلي الناظور 2 الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص الاعتداء على سجينين.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي “ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي بمنطقة الريف بخصوص “استمرار التعذيب بالسجن المحلي الناظور 2” و”اعتداء موظفين بالمؤسسة على سجينين”، أن “ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت أن “رئيس هذه الجمعية سبق أن كان نزيلا بالسجن المحلي الناظور 2، ويسعى منذ نهاية عقوبته إلى الترويج لمجموعة من الأكاذيب والمغالطات حول المؤسسة والعاملين بها، مستغلا ترؤسه لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الحالتين الواردتين في بلاغ الجمعية المعنية هما لسجينين قاما بارتكاب مخالفات داخل المؤسسة، حيث قام الأول بارتكاب مخالفة التنطع وعدم الامتثال وتمزيق الزي الرسمي لأحد الموظفين وهو ما استدعى عرضه على اللجنة التأديبية، بينما قام السجين الثاني بإحداث الفوضى أمام دكان المؤسسة”.

وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أن ” نشر مثل هذه الادعاءات والاتهامات الباطلة لن يثنيها عن التطبيق الصارم للقانون في حق جميع النزلاء، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء صونا لسمعة المؤسسة والعاملين بها “.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

عامل مكناس يجتمع مع ممثلي الهيئات المهنية للقطاع السياحي

2024-02-09 / 16:20
Photo of البحرية الملكية تنقذ 57 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طرفاية

البحرية الملكية تنقذ 57 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طرفاية

2024-02-09 / 16:10
Photo of سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال ببركان

سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شخصا للاعتقال ببركان

2024-02-09 / 15:06
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-09 / 14:42
Photo of بالصور .. الرياح القوية تلحق أضرارا كبيرة بتطوان

بالصور .. الرياح القوية تلحق أضرارا كبيرة بتطوان

2024-02-09 / 12:59
Photo of عبد النباوي: إرساء دعائم المحكمة الرقمية يتطلب مواكبة التكنولوجيات الحديثة

عبد النباوي: إرساء دعائم المحكمة الرقمية يتطلب مواكبة التكنولوجيات…

2024-02-09 / 12:35
Photo of تقرير أمريكي: “طقس المغرب” الأفضل في العالم

تقرير أمريكي: “طقس المغرب” الأفضل في العالم

2024-02-09 / 10:22
Photo of ترويج المخدرات يجر أربعينيا للاعتقال بسلا

ترويج المخدرات يجر أربعينيا للاعتقال بسلا

2024-02-09 / 09:57
Photo of انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

2024-02-09 / 09:18
Photo of طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار متفرقة بعدد من المناطق

طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار متفرقة بعدد من المناطق

2024-02-09 / 09:06

‫4 تعليقات

  2. فندت إدارة السجن المحلي الناظور 2 الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص الاعتداء على سجينين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق