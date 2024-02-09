زين العمر : “ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ”

2024-02-09 / 16:19
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القسم الفني: هبة بريس

أثار الفنان اللبناني زين العمر جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب نشره صورة شقيقه “إيلي”، مرفقًا إياها بكلامٍ حول غدر الأقرباء.
 
وكتب العمر على صورة شقيقه، التي نشرها عبر حائطه الفايسبوكي: ” ما بتيجيك الضربة إلا من القريب! ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ،ما رح مرّءلك ياها على خير يا إيلي !!”.
 
وتداول العديد من النشطاء تدوينة الفنان اللبناني على نطاق واسع، متسائلين عن السبب الذي جعل زين العمر يخرج بهذه التدوينة.

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