فرنسا.. العثور على أزيد من 100 قطة ميت.ة داخل ثلاجة منزل

2024-02-09 / 13:35
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هبة بريس - وكالات

اكتشف رجال الشرطة الفرنسية منزلاً سرعان ما وصفوه بأنه “بيت الرعب” بعد أن عثروا فيه على أكثر من 100 قطة ميتة تم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “Metro” البريطانية، فقد تم استدعاء الشرطة إلى بلدة “لا روكيت سور سياني”، بالقرب من مدينة كان جنوبي فرنسا، بعد أن اكتشفت مجموعة حماية الحيوانات “روائح قوية، وسمعت الكثير من المواء” من داخل المنزل.

وعندما فتح الضباط الثلاجة داخل ذلك المنزل وجدوا العشرات من جثث القطط محشورة بالداخل.

وأخبرهم الرجل البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يعيش في ذلك المكان، أنه يحب قططه ويريد أن يمنحها الحياة الأبدية، ولذلك كان يحتفظ بكل قطة تموت داخل ثلاجته في المنزل.

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