مخرج فيلم “outer Banks” يختار الصويرة وجهة لتصوير جزئه الرابع

2024-02-09 / 15:40
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نجحت مدينة الصويرة مجددا في استقطاب أحد الأعمال العالمية التي حظيت بتتبع واسع و نجاح باهر خلال المواسم الثلاث الماضية.

مناسبة الحديث، شروع المخرج “جوناس بات” في تصوير مشاهد الجزء الرابع من مسلسل “أوتر بانكس” بين أزقة و أحياء مدينة الصويرة.

وجدير بالذكر أن قصة مسلسل “Outer Banks” تدور أحداثها حول مجموعة من المراهقين الذين سيعثرون على خريطة كنز، تجعلهم يكتشفون سرا مدفونا منذ فترة طويلة في المنطقة.

ويشار إلى أن المسلسل العالمي عرف مشاركة كل من ماديسون بيلى، ومادلين كلاين،و جوناثان ديفيس، وتشارلز إستين، والكسيس ديزيريه جونز، وروب مارس، وأوستن نورث، ورودى بانكو، درو ستاركى، تشايس ستوكس، كارولين ارابوجلو.

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