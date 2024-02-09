بالصور .. الرياح القوية تلحق أضرارا كبيرة بتطوان

هبة بريس - طنجة

تسببت الرياح القوية التي شهدها مدينة تطوان صباح اليوم الجمعة ، في سقوط عدد من الأشجار وأجزاء من بنايات في شوارع ومناطق متفرقة مما تسبب بأضرار جسيمة .

وحسب ما عاينته “هبة بريس ” فقد تسبب الرياح القوية التي تجاوزت سرعتها الـ 100 كلم بتطوان ، في سقوط عدد من الأشجار فوق سيارات وبعض اللوحات الإشهارية ، حيث لم تسجل أية إصابات لحسن الحظ بين صفوف المواطنين.

وتجدر الإشارة الى أن مديرية الأرصاد الجوية توقعت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار وسقوط أمطار غزيزة اليوم الجمعة بعدد من المناطق من بينها تطوان وطنجة والنواحي .

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