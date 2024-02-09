بسبب العين و الحسد.. الفنانة زينة تحرص على إخفاء توأمها

2024-02-09 / 16:57
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القسم الفني: هبة بريس

تحرص الفنانة المصرية زينة على إخفاء توأمها زين الدين وعز الدين، وإبعادهما عن مواقع التواصل الاجتماعي، أو الظهور العلني للجمهور، وهو ما يعود إلى أمر كشفت عنه مؤخرا.

و صرحت زينة في لقاء إذاعي أجرته مؤخرا، أنها غير مطالبة بإظهار أبنائها عبر السوشيال ميديا، كما أنها لا تحب هذا الأمر، خاصة أن الأبناء “حساسين تجاه الحسد ومثل هذه الأمور”.

وروت زينة موقفاً تعرض له أحد أبنائها، حيث كانت حريصة على اصطحاب توأمها، في الزيارة التي قامت بها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، من أجل إيصال رسالة هامة تتعلق بتعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية.

وخلال الزيارة طلبت زينة من أبنائها التبرع للصناديق الخاصة بالتبرعات، متعمدة أن يظهر التوأم في الفيديو الخاص بالزيارة، ولكنها أخفت وجهيهما،لكن عقبها مباشرة أصيب أحد طفليها بكسر في ذراعه، وفق حديثها.

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