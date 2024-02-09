ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا
هبة بريس - وكالات
فاز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري البارز، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا، التي أجريت الخميس.
وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوّت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.
وأظهرت النتائج الأولية، أن الرئيس السابق حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس.
وأكدت شبكات التلفزة الأمريكية أن ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية.
وكانت هذه ثاني عملية اقتراع تمهيدية للجمهوريين في نيفادا هذا الأسبوعتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا
ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوّت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية
حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس
ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية
Mezyane Mezyane
اتمنى ان يكون ترامب الرئيس المقلب للولايات المتحدة حتى يجسد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه من خلال افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة .لان ذلك سيسرع بحسم الملف لصالح بلادنا