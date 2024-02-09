ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا

هبة بريس - وكالات

فاز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري البارز، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا، التي أجريت الخميس.

وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوّت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج الأولية، أن الرئيس السابق حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس.

وأكدت شبكات التلفزة الأمريكية أن ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية.

وكانت هذه ثاني عملية اقتراع تمهيدية للجمهوريين في نيفادا هذا الأسبوع

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp