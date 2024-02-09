هاشم البسطاوي يقطر الشمع على سعيدة شرف و راقصة مغربية
القسم الفني: هبة بريس
بطريقة ساخرة..قطر الفنان المغربي هاشم البسطاوي الشمع على كل من الفنانة سعيدة شرف و الراقصة مايا، وذلك عقب إعلانهما تقديم شكاية في حق المؤثرة المغربية مريم العيساوي الملقبة ب “ميمي”.
ونشر الفنان المغربي تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”فالابتدائي كنت خارج من القسم غادي لاستراحة واحد دري كاليا مال مك كاتشوفيا”.
وواصل المتحدث ذاته قائلا:”عاد تفكرتها دابا..غادي نقلب عليه و غاربيه باش يعرف شنو كايخرج على فمو..دابا دخت انا واش حيت فالابتدائي خصني نمشي للمحكمة الابتدائية ؟”
واختتم تدوينته قائلا :”هاد الايام غادي نخدم الذاكرة باش نبدا ندعي لي سبني باش يديوه للبوليس و يجي يرغبني باش نحس بالراحة، عرفتي على نشوة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
اترك
الخلق للخالق
هذا السيد مات ليه الحوت وبدأ كيقلب على الشهرة ولو بالمس بأعراض الناس
هضرة خاوية.نسأل الله العفو و العافي في الدنيا والآخرة.
على بسالات، علاه دعى عليك بالمرض والموت لولادك، وادخل سوق راسك.
ههه