هاشم البسطاوي يقطر الشمع على سعيدة شرف و راقصة مغربية

القسم الفني: هبة بريس

بطريقة ساخرة..قطر الفنان المغربي هاشم البسطاوي الشمع على كل من الفنانة سعيدة شرف و الراقصة مايا، وذلك عقب إعلانهما تقديم شكاية في حق المؤثرة المغربية مريم العيساوي الملقبة ب “ميمي”.

ونشر الفنان المغربي تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”فالابتدائي كنت خارج من القسم غادي لاستراحة واحد دري كاليا مال مك كاتشوفيا”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”عاد تفكرتها دابا..غادي نقلب عليه و غاربيه باش يعرف شنو كايخرج على فمو..دابا دخت انا واش حيت فالابتدائي خصني نمشي للمحكمة الابتدائية ؟”

واختتم تدوينته قائلا :”هاد الايام غادي نخدم الذاكرة باش نبدا ندعي لي سبني باش يديوه للبوليس و يجي يرغبني باش نحس بالراحة، عرفتي على نشوة”.

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