“الفيفا” تكشف حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم

2024-02-09 / 10:45
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هبة بريس - وكالات

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان، على الجدل الرائج بخصوص اعتماد الحكام على “البطاقة الزرقاء” في مباريات كرة القدم.

وفندت “الفيفا” الأخبار الدائرة بخصوص اعتمادها لبطاقة تحكيمية جديدة في مباريات كرة القدم، بالقول “ما نشر حول ما يسمى بالبطاقة الزرقاء في مستويات النخبة لكرة القدم، غير صحيح وسابق لأوانه”.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن “الشروع في تنفيذ أي تجارب جديدة من هذا القبيل، يجب أن يقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة في المستويات الأدنى”.

وأعلنت “الفيفا” عن عزمها مناقشة هذا البند، في الثاني من مارس المقبل، ضمن جدول أعمال مجلس الاتحاد (IFAB).

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‫5 تعليقات

  4. الشروع في تنفيذ أي تجارب جديدة من هذا القبيل، يجب أن يقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة في المستويات الأدنى

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