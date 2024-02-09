أرباح “ليديك” بالدار البيضاء ترتفع و تقترب من 4 ملايير في سنة واحدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حققت شركة ليديك التي تشرف على تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بالدار البيضاء نتائج مالية مهمة من خلال ارتفاع قيمة الأرباح المسجلة خلال السنة المنقضية.

و في هذا الصدد، حققت شركة “ليديك” نتيجة صافية قدرها 38 مليون درهم خلال السنة الماضية أي ما يقارب الأربعة ملايير سنتيم، بارتفاع قدره 27 مليون درهم مقارنة بسنة 2022.

وأوضحت الشركة، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أن رقم المعاملات الإجمالي برسم سنة 2023 بلغ 7,59 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,9 في المئة مقارنة بسنة 2022.

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