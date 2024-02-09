تقرير أمريكي: “طقس المغرب” الأفضل في العالم

2024-02-09 / 10:22
0
هبة بريس

صنف موقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، المغرب في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 مكانًا للعيش في العالم، إذ يتمتع بطقس جيد ملائم للاستقرار.

واعتمد الموقع المُتخصص في التصنيفات، على بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي العالمي لسنة 2023، وحصل ضمنه المغرب على 0.96 نقطة، ليحتل بذلك الصدارة على هذا المستوى.

ووفق الموقع، فيتراوح متوسط درجات الحرارة خلال النهار في المملكة وعلى مدار أشهر السنة ما بين 10 و30 درجة مئوية، علاوة على أن عدد ساعات سطوع الشمس في المغرب يبلغ 3117 ساعة في السنة.

وأضاف أن اليوم الجيد من حيث الطقس بحسب مؤشر الإقامة العالمي؛ هو اليوم الذي تكون فيه درجة الحرارة مقبولة وتتراوح عادة ما بين 18 و30 درجة مئوية مع انخفاض درجة الرطوبة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج المخدرات يجر أربعينيا للاعتقال بسلا

ترويج المخدرات يجر أربعينيا للاعتقال بسلا

2024-02-09 / 09:57
Photo of انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

2024-02-09 / 09:18
Photo of طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار متفرقة بعدد من المناطق

طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار متفرقة بعدد من المناطق

2024-02-09 / 09:06
Photo of العيون : اقدم مسير لنادي كروي بالمغرب يقدم استقالته

العيون : اقدم مسير لنادي كروي بالمغرب يقدم استقالته

2024-02-08 / 23:48
Photo of أزمة العطش بسطات تصل البرلمان ومواطنون يستغيثون الحَّنان” فيديو”

أزمة العطش بسطات تصل البرلمان ومواطنون يستغيثون الحَّنان” فيديو”

2024-02-08 / 22:30
Photo of الگرگارات : عملية مشتركة بين الامن والجمارك تحبط تهريب كمية من الكوكايين

الگرگارات : عملية مشتركة بين الامن والجمارك تحبط تهريب…

2024-02-08 / 22:24
Photo of أكادير : مساجد مغلقة في وجه المصلين تنتظر تأشير وزارة الأوقاف

أكادير : مساجد مغلقة في وجه المصلين تنتظر تأشير…

2024-02-08 / 22:10
Photo of شح الأمطار بالمغرب ..”سبع سنوات عجاف”

شح الأمطار بالمغرب ..”سبع سنوات عجاف”

2024-02-08 / 17:58
Photo of افتتاح قاعة للموسيقى بمستشفى طنجة الجامعي

افتتاح قاعة للموسيقى بمستشفى طنجة الجامعي

2024-02-08 / 17:36
Photo of مدينة المضيق تتأهب لتنظيم سباقها الدولـي الرابع 10 كلم

مدينة المضيق تتأهب لتنظيم سباقها الدولـي الرابع 10 كلم

2024-02-08 / 17:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق