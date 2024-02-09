تقرير أمريكي: “طقس المغرب” الأفضل في العالم

هبة بريس

صنف موقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، المغرب في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 مكانًا للعيش في العالم، إذ يتمتع بطقس جيد ملائم للاستقرار.

واعتمد الموقع المُتخصص في التصنيفات، على بيانات صادرة عن مؤشر الأداء المناخي العالمي لسنة 2023، وحصل ضمنه المغرب على 0.96 نقطة، ليحتل بذلك الصدارة على هذا المستوى.

ووفق الموقع، فيتراوح متوسط درجات الحرارة خلال النهار في المملكة وعلى مدار أشهر السنة ما بين 10 و30 درجة مئوية، علاوة على أن عدد ساعات سطوع الشمس في المغرب يبلغ 3117 ساعة في السنة.

وأضاف أن اليوم الجيد من حيث الطقس بحسب مؤشر الإقامة العالمي؛ هو اليوم الذي تكون فيه درجة الحرارة مقبولة وتتراوح عادة ما بين 18 و30 درجة مئوية مع انخفاض درجة الرطوبة.

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