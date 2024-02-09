وفد برلماني هام يحل بموريتانيا في زيارة عمل

2024-02-09 / 10:11
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هبة بريس

بدعوة من نظيره رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بمب مكت، يقوم وفد برلماني هام برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل لنواكشوط، يومي 9 و10 فبراير الجاري، لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا ذات انشغال برلماني مشترك.

ويضم وفد مجلس النواب، بالإضافة إلى الرئيس، كلا من السادة النواب: محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية؛ بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية.

وسيعقد وفد مجلس النواب برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، لقاءات تهم الشأن البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف خاصة مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، بالإضافة إلى مباحثات مع كل من الوزير الأول وأعضاء في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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‫5 تعليقات

  2. بدعوة من نظيره رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بمب مكت

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  3. يقوم وفد برلماني هام برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بزيارة عمل لنواكشوط

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  4. لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية

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