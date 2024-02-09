ترويج المخدرات يجر أربعينيا للاعتقال بسلا

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة يوم أمس الخميس، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاتجار في المخدرات يبلغ من العمر حوالي 44 سنة.

ومكنت إجراءات الضبط و التفتيش، من حجز ما يزيد عن 7 كيلوغرامات من القنب الهندي و كمية أخرى من مخدر الشيرا ، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية ترويج المادتين المحظورتين السالفتي الذكر.

و قد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي بوشر في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، و ذلك للإحاطة بكل التفاصيل و الامتدادات المحتملة المرتبطة بهذه النازلة .

هذا وكانت نفس الفرقة قد وضعت في الأيام القليلة الماضية حدا لنشاط عصابات و أشخاص في مجال الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية بمختلف أحياء مدينة سلا .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp