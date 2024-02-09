President Joe Biden pauses as he speaks to reporters in Nantucket, Mass., Sunday, Nov. 26, 2023, about hostages freed by Hamas in a third set of releases under a four-day cease-fire deal between Israel and Hamas. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

في زلة لسان جديدة.. بايدن: عبد الفتاح السيسي رئيس المكسيك

2024-02-09 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو من كلمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث فيها عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأوضاع في غزة، وخلال الكلمة زل لسان بايدن قائلاً: “الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي” بدلا من الرئيس المصري.

وفي وقت سابق، أكّد بايدن أنّه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك في خطاب إلى الأمة ألقاه بعيد صدور تقرير أعدّه مدّعٍ خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه “رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة”، بحسب “فرانس بريس”.

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحافيين في البيت الأبيض “حسنًا، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة”، منددًا بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

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‫8 تعليقات

  2. القوة الاقتصادية والعسكرية والنووية هي من نحكم وليس الداكرة،وحتى لو أخطأ أو نسي هناك من يغطي عليه وللي تكلم جابها في راسو

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  5. اهل غزة صامدون رغم كل الخيانات من قبل حكام العرب و الله يتقبل جميع الشهداء وانا لله و إنا إليه راجعون و إلى الله المصير..

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  7. الا لعنة الله على الظالمين نفاق وكذب وانعدام للضمير الإنساني ولاحياء ولاخجل ولاخوف من الله ولكن العملية العسكرية فشلت رغم كل الدمار والقتل والابادة التي قام بها اليهود وتفرجوا عليها العرب ولكن الله لهم بالمرصاد وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ..

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  8. ضاع الحق بين كاذب وكاذب يرمون بعضهم بالمسؤولية ولن ننسي انكم جميعا تأمرتم عليهم …

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