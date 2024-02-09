A handout picture provided by the Saudi Ministry of Hajj and Umrah on October 4, 2020, shows Saudis and foreign residents circumambulating the Kaaba (Tawaf) in the Grand Mosque complex in the holy city of Mecca, as authorities partially resume the year-round Umrah for a limited number of pilgrims amid extensive health precautions after a seven-month coronavirus hiatus. (Photo by - / Saudi Ministry of Hajj and Umra / AFP)

انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

2024-02-09 / 09:18
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أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج المسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 16 فبراير الجاري .

وأعلنت الوزارة ، في بلاغ لها، ” إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1445 هـ في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 16 فبراير 2024 “.

وأضاف البلاغ أن هذه المصاريف ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية.

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