انطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج للمسجلين بلوائح الانتظار

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج المسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 16 فبراير الجاري .

وأعلنت الوزارة ، في بلاغ لها، ” إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1445 هـ في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 16 فبراير 2024 “.

وأضاف البلاغ أن هذه المصاريف ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية.

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