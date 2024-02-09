طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار متفرقة بعدد من المناطق

2024-02-09 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تهم أمطار وزخات مهمة وأحيانا رعدية كلا من شمال ووسط البلاد، ومناطق الأطلس والريف، والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، التي يتعدى علوها 2000 متر مع بعض الثلوج فوق قمم الريف، بالإضافة إلى بعض التساقطات المطرية الضعيفة بالسفوح الجنوبية-الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية إلى محليا جد قوية بكل من المناطق الشمالية والوسطى، والريف، والواجهة المتوسطية و الأطلس، وقوية نوعا ما الى قوية بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بالجنوب، والجنوب -الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و 04 درجات بالأطلس الكبير، وما بين 10 و 18 درجة بكل من الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، والسهول الوسطى، وأقصى الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 04 و 11 درجات بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا محسوسا بكل من الشمال والوسط و شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وشمال كاب سيم، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سيم وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان بجنوب طانطان.

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