البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على يوسفية برشيد وينفرد “مؤقتا” بالصدارة

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام ضيفه يوسفية برشيد بهدفين دون رد، اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

افتتح يوسف بلعمري التسجيل للرجاء الرياضي في الدقيقة 10، ثم أضاف مهدي موهوب الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وانفرد الرجاء الرياضي مؤقتا بصدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، في إنتظار مباراة المتصدر الجيش الملكي ضد شباب المحمدية.

في المقابل، توقف رصيد يوسفية برشيد عند 9 نقاط في المركز الأخير.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp