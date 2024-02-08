“فيفا” يتجه لإعتماد “البطاقة الزرقاء” في ملاعب كرة القدم

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، أن الفيفا تتجه للإعتماد على البطاقة الزرقاء قريبا في ملاعب كرة القدم.

ووفقا لتقرير موقع “تليغراف” البريطاني، فإن البطاقة الزرقاء ستضاف للبطاقات الصفراء والحمراء، يمكن للحكام إشهارها للاعبين المرتكبين لأخطاء الإحتجاج على قرارات الحكم.

وستكون عقوبة البطاقة الزرقاء تعني الطرد من الملعب لمدة 10 دقائق، وفي حال تعرض اللاعب لبطاقتين زرقاوتين يعني ذلك الطرد من الملعب.

وأكد المصدر، أنه سيتم تجريب البطاقة الزرقاء، في كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم المقبل.

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