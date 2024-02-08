العداء محمد كتير: الأمر مؤلم لأنني اخترت تمثيل إسبانيا بدلا من بلدي الأم المغرب

عبر العداء الإسباني ذو الأصول المغربية محمد كتير عن ندمه على اختيار إسبانيا بدلا من بلده الأم المغرب، بعدما تقرر توقيفه بشكل مؤقت بسبب 3 مخالفات متعلقة بقوانين فحص المنشطات.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية بعض التدوينات التي نشرها العداء المذكور عبر حسابه على منصة “إكس” قبل أن يقوم بحذفها، حيث قال: “إنكم تدمرونني وستخسرون رياضيا مثلي، ستجعلونني أذهب إلى بلد لم أرغب في التواجد معه أبدا، ويجب الآن أن ألعب معهم، لأنني ضحية فشل إداري”.

وأضاف:” من المؤلم أنني فضلت تمثيل إسبانيا بدلا من بلدي الأم المغرب، ليتم اتهامي بالمنشطات منذ سنة 2021″.

وتابع: “سوف أختفي، وحين ستعلمون أنني لم أغش، وبأن الأحكام الصادرة غير عادلة، حينها سأعرف من يحبني ومن لم يفعل ذلك سأقول له وداعا”.

ومعلوم أن العداء محمد كثير كان قد حصل على الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية 2022، كما توج بفضية سباق 5000 متر في بطولة العالم لنفس السنة.

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