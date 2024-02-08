قرعة دوري الأمم الأوروبية تفرز مجموعات قوية

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع غريمتها بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.

وسحبت القرعة الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربع مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.

ونتيجة تصدرها مجموعاتها في المستوى الأول خلال النسخة الماضية وبلوغها بالتالي نصف النهائي، صنفت إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كرواتيا وإيطاليا وهولندا في المستوى الأول للقرعة التي لقيت اهتماما لم تشهده في النسخ الثلاث السابقة بالنسبة للمستوى الثاني نتيجة وجود إنكلترا التي جاءت مع جارتها إيرلندا واليونان وفنلندا.

ووقعت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في المجموعة الثانية للمستوى الأول بصحبة إسرائيل، فيما جاءت إسبانيا البطلة في المجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وسويسرا وصربيا، وكرواتيا الوصيفة في الأولى بصحبة برتغال كريستيانو رونالدو بطلة النسخة الأولى عام 2019 وبولندا روبرت ليفاندوفسكي واسكتلندا.

أما هولندا التي حلت رابعة في النسخة الماضية بخسارتها مباراة المركز الثالث أمام إيطاليا 2-3 على أرضها، فجاءت في الثالثة بصحبة غريمتها ألمانيا، مستضيفة كأس أوروبا 2024، والمجر والبوسنة.

* المستوى الأول *

المجموعة الأولى: كرواتيا والبرتغال وبولندا واسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا واسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا والمجر وألمانيا والبوسنة

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك وسويسرا وصربيا

* المستوى الثاني *

المجموعة الأولى: تشيكيا وأوكرانيا وألبانيا وجورجيا

المجموعة الثانية: إنكلترا وفنلندا وإيرلندا واليونان

المجموعة الثالثة: النمسا والنروج وسلوفينيا وكازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز وايسلندا ومونتينيغرو وتركيا

* المستوى الثالث *

المجموعة الأولى: السويد وأذربيجان وسلوفاكيا واستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا وكوسوفو وقبرص وليتوانيا/جبل طارق

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ وبلغاريا وإيرلندا الشمالية وبيلاروس

المجموعة الرابعة: أرمينيا وجزر فارو ومقدونيا الشمالية ولاتفيا

* المستوى الرابع *

المجموعة الأولى: ليتوانيا/جبل طارق وسان مارينو وليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدافيا ومالطا وأندورا

الجولتان الأولى والثانية بين 5 و10 سبتمبر 2024

الجولتان الثالثة والرابعة بين 10 و15 أكتوبر 2024

الجولتان الخامسة والسادسة بين 14 و19 نوفمبر 2024

ملحق الصعود والهبوط بين 20 و25 مارس 2025

ربع نهائي المستوى الأول بين 20 و25 مارس 2025

المربع الأخير لدوري المستوى الأول بين 4 و8 يونيو 2025

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