البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على شباب المحمدية ويستعيد الصدارة

حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا أمام مضيفه شباب المحمدية بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

افتتح خالد أيت أورخان التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 26، ثم أضاف أحمد حمودان الهدف الثاني في الدقيقة 56، وعاد أيت أورخان ليوقع الهدف الثالث في الدقيقة 65.

هذا الفوز استعاد به الجيش الملكي صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بينما توقف رصيد شباب المحمدية عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

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