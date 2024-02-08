البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يفوز على نهضة بركان في “كلاسيكو الشرق”

فاز مولودية وجدة على ضيفه نهضة بركان بهدف دون رد، في مباراة “كلاسيكو الشرق”، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لمولودية وجدة من النيران الصديقة عبر اللاعب أيوب خيري في الدقيقة 32.

هذا الفوز رفع به مولودية وجدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد نهضة بركان عند 26 نقطة في المركز الثالث.

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