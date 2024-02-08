بشباك نظيفة.. بونو يساهم في قيادة الهلال للتتويح بكأس”موسم الرياض”

ساهم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في قيادة فريقه الهلال السعودي للفوز على غريمه النصر بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن نهائي كأس موسم الرياض.

ولعب بونو أساسيا من جانب الهلال في أول ظهور له بعد العودة من المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وخرج بشباك نظيفة، بعدما تصدى لعدد من الكرات.

وبهذا الفوز يكون الهلال قد توج بطلا لكأس موسم الرياض، ليواصل بذلك تفوقه على النصر في جميع المسابقات المحلية.

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