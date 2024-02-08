زينباور: لاعبو الرجاء قدموا مباراة جيدة.. وحارس برشيد يستحق جائزة رجل المباراة

تحدث الألماني جوزيف زينباور عن الفوز الذي حققه فريقه الرجاء الرياضي امام يوسفية برشيد بهدفين دون رد، اليوم الخميس، لحساب الجولة 16 من البطولة الإحترافية.

وقال زينباور في تصريح له بعد نهاية المباراة: :اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وخلقوا الكثير من الفرص، وحارس الخصم تألق في التصدي للكرات، وهو يستحق جائزة رجل المباراة”.

وأضاف: ” لقد اشتغلنا خلال فترة التوقف على تصحيح بعض الأخطاء من أجل الظهور بوجه أفضل، والفريق يتطور مع مرور المباريات، والأهم في مباراة اليوم هو تحقيق الفوز”.

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