تعيين رضوان جيد لقيادة مباراة ترتيب “الكان” بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية

يقود الحكم المغربي رضوان جيد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2023 بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وقد تم تعيين رضوان جيد لقيادة هذه المباراة بمساعدة مواطنيه لحسن أزكاو ومصطفى اكركاد.

في المقابل، تم تعيين الجزائري لحلو بن براهيم كحكم رئيسي في تقنية الفار بمساعدة السنغالي عيسى سي.

وفيما يلي طاقم تحكيم المباراة:

حكم ساحة: المغربي رضوان جيد

حكم مساعد أول: المغربي لحسن إزكاو

حكم مساعد ثانٍ: المغربي مصطفى أكراد

حكم رابع: الإثيوبي باملاك تيسيما

حكم تقنية الفيديو: الجزائري لحلو بن براهيم

حكم تقنية فيديو مساعد: السنغالي عيسى سي

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