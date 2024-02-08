العيون : اقدم مسير لنادي كروي بالمغرب يقدم استقالته
بعد 46 سنة من التسيير لنادي شباب المسيرة في عاصمة الصحراء العيون ، قدم رئيس النادي ” حسن الدرهم “استقالته من تسيير مهام النادي الكروي، دون اقدم أسباب وراء ذلك .
وتفاجأ جمهور نادي شباب المسيرة ، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري ، من استقالة الدرهم وعدد من أعضاء المكتب ، وفي موضوع الاستقالة عبر ” الدرهم ” عن استقالته من الجمعية الرياضية ، معلنا دعمه ومساندته من موقعه كرئيس للشركة الرياضية ” شباب المسيرة الرياضي” منوها بعمل كافة أعضاء المكتب المديري والمنخرطين على مساعدته طيلة تحمل مسؤوليته في تدبير شؤون النادي.
كما نوه الدرهم في نص الاستقالة التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، بوزراة الداخلية والقوات المساعدة للمنطقة الشمالية و الجنوبية للمملكة والمكتب والشريف للفوسفاط وشركةُفوس بوكراع على دعمهم المادي والمعنوي واللوجستيكي من طرفهم للنادي وكل من ساند الجمعية الرياضية من قريب او بعيد .
وعبر ” حسن الدرهم” عن رغبته في عودة الفريق إلى البطولة الاحترافية الأولى والبحث عن تمثيل الجهة الجنوبية للمملكة في المنافسات القارية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp