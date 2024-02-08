العيون : اقدم مسير لنادي كروي بالمغرب يقدم استقالته

2024-02-08 / 23:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد 46 سنة من التسيير لنادي شباب المسيرة في عاصمة الصحراء العيون ، قدم رئيس النادي ” حسن الدرهم “استقالته من تسيير مهام النادي الكروي، دون اقدم أسباب وراء ذلك .

وتفاجأ جمهور نادي شباب المسيرة ، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري ، من استقالة الدرهم وعدد من أعضاء المكتب ، وفي موضوع الاستقالة عبر ” الدرهم ” عن استقالته من الجمعية الرياضية ، معلنا دعمه ومساندته من موقعه كرئيس للشركة الرياضية ” شباب المسيرة الرياضي” منوها بعمل كافة أعضاء المكتب المديري والمنخرطين على مساعدته طيلة تحمل مسؤوليته في تدبير شؤون النادي.

كما نوه الدرهم في نص الاستقالة التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، بوزراة الداخلية والقوات المساعدة للمنطقة الشمالية و الجنوبية للمملكة والمكتب والشريف للفوسفاط وشركةُفوس بوكراع على دعمهم المادي والمعنوي واللوجستيكي من طرفهم للنادي وكل من ساند الجمعية الرياضية من قريب او بعيد .

وعبر ” حسن الدرهم” عن رغبته في عودة الفريق إلى البطولة الاحترافية الأولى والبحث عن تمثيل الجهة الجنوبية للمملكة في المنافسات القارية .

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