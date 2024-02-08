وسائل إعلام إسرائيلية: السنوار “خارج التغطية” منذ أيام

2024-02-08 / 23:37
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هبة بريس _ وكالات

تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في حماس، يحيى السنوار، الذي يعتبر العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، “انقطع الاتصال” به منذ عشرة أيام، إذ لم يقم بأي اتصال مع الوسطاء القطريين أو المصريين.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن “القناة 12” قولها إن “سبب انقطاعه عن الاتصال غير واضح”، مشيرة إلى وجود عدة سيناريوهات للأسباب إذ قد يكون لأنه “هارب.. أو خدعة تكتيكية، أو ببساطة غير قادر على إجراء اتصال بسبب مشاكل الاتصالات المستمرة في غزة”.

وتشير القناة إلى أن “حماس اتخذت عدة قرارات في الأيام القليلة الماضية من دونه (السنوار)”، ولكن “ليس بالضرورة أن تكون القرارات تتعلق بصفقة الرهائن”.

هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أفادت بأن تقارير تقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن “السنوار لم تكن له علاقة في صدور رد حماس على صفقة الرهائن للوسيط القطري في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وتضمن رد حماس بوجود نص على أن الصفقة يجب أن تكون “خاضعة لموافقة قيادة حماس في غزة”.

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