الهلال السعودي يتوج بكأس موسم الرياض الودية

2024-02-08 / 23:07
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هبة بريس _ رياضة

توج الهلال السعودي بكأس موسم الرياض الودية، عقب فوزه على النصر بثنائية نظيفة، مساء الخميس على أرضية ملعبه الجديد أرينا في العاصمة الرياض.

وحسم الهلال النتيجة بفضل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تسديدة رائعة فوق الحارس راغد النجار.

وعرفت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر ، الذي غاب عن المباراة الأولى لفريقه والتي اكتسح فيها إنتر ميامي الأمريكي بسداسية.

وكان النصر بحاجة الى التعادل كي يحرز الكأس نتيجة فوزه الكاسح بسداسية نظيفة على إنتر ميامي الذي غاب عنه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما كان الهلال مطالباً بالفوز بسبب فارق الأهداف مع غريمه بعد تغلبه على الفريق الأميركي 4-3.

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  2. توج الهلال السعودي بكأس موسم الرياض الودية، عقب فوزه على النصر بثنائية نظيفة

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