أزمة العطش بسطات تصل البرلمان ومواطنون يستغيثون الحَّنان” فيديو”

هبة بريس _ الرباط

محمد متفلوطي_ هبة بريس

نساء، رجال، أطفال، وشيوخ، همُّهم الوحيد والأوحد الحصول على ” قطرة” ماء لعلها تطفئ ضمأهم وتغنيهم عن سؤال العطش وتدبير شؤون منازلهم…، تائهون وسط الأحياء بحثا عن مصادر المياه، مهرولين وراء شاحنات توزيع المياه حاملين براميلهم وقنيناتهم البلاستيكية في رحلة العطش التي أربكت الحسابات واستنفرت السلطات، وأثيرت على إثرها التساؤلات… إنها مدينة سطات ياسادة يا سيدات…

كاميرا هبة بريس، تعقبت تحركات السلطات المحلية من وسط المدينة، وواكبت عملية اشرافها على ملء الشاحنات التابعة للمجلس الاقليمي من مصادر المياه المتواجدة قبالة مدارة الحصان، لتنطلق بالحمولة صوب الأحياء الهامشية المتضررة من الانقطاعات المتواصلة..

هنا بالشطر الخامس بحي السلام غرب المدينة، هنا تجند قائد المقاطعة السادسة رفقة معاونيه لتدبير الأزمة والاشراف على توزيع الكميات على مواطني الحي الذين يعانون التهميش والاقصاء بسبب تدهور فضائهم البيئي والترفيهي والرياضي وتدني الخدمات وضعف البنيات التحتية…

صور ومشاهد تدمي القلب لمواطنين بسطاء وهم ينتظرون في طوابير مملة وطويلة للحصول على حصتهم من هذه المادة الحيوية..

أزمة العطش هاته التي طُرحت على إثرها تساؤلات عدة عن أسبابها ومسبباتها على الرغم من أن اقليم سطات يعتبر الإقليم الوحيد الذي يتوفر على فرشة مائية مهمة، مما يجعله من أكبر الخزانات المائية بالمغرب، بالإضافة إلى وجود سد المسيرة بالإقليم الذي يزود العديد من المدن والجماعات من خارج هذا الإقليم كما أكد ذلك البرلماني الحركي محمد هيشامي في سؤال كتابي له وجهه إلى وزير التجهيز والماء.

وقال البرلماني في معرض سؤاله إن مدينة سطات من التزود بالماء، وأن برنامج التزود بالماء الذي وضعه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يلائم الساكنة، الأمر الذي أثر سلبا على هذه الأخيرة، وكذا على العديد من المؤسسات نظير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني والحي الصناعي ومراكز الدياليز لتصفية الدم التي توقفت بسبب انقطاع الماء”.

سؤال دق باب البرلمان، ليسائل الوزير الوصي على القطاع، كما أنه ساءل حتى باقي نواب الأمة عن إقليم سطات عن مواقفهم من أزمة العطش التي أرخت بظلالها على الأمن الغذائي والبيئي رغم محدودية التدخلات التي انتهجتها الجهات الوصية على القطاع محليا…

كاميرا هبة بريس تابعت جانبا من رحلة العطش هاته ضمن الفيديو التالي:

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