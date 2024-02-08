اتحادات غرب آسيا تطالب الفيفا بحظر مشاركة اسرائيل في الفعاليات الدولية

2024-02-08 / 20:10
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هبة بريس _ رياضة

دعت 12 دولة، إلى منع الاحتلال، من المشاركة في فعاليات كرة القدم العالمية، ردا على جرائمه بحق الفلسطينيين في العدوان على غزة.

وطالبت اتحادات كرة القدم، في الدول العربية، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحظر اشتراك فرق الاحتلال، في الفعاليات الدولية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى محاولة طرد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين، يقودها الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، بصفته رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

ويضم هذا التجمع المكون من 12 دولة أيضا اتحادات كرة القدم لفلسطين والسعودية وقطر والإمارات.

وتم إرسال رسالة إلى جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم البالغ عددها 211 والاتحادات الإقليمية الستة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يعد الاحتلال عضوا فيه والذي يعقد اليوم مؤتمره السنوي في باريس

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‫6 تعليقات

  6. الكيان المحتل بجرائمه تفوق على النازية بمساعدة قيادات هي الأغبى في تاريخ أمريكا و حلفائه بين زمن الاستعمار و الاستحمار

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