باريس تمنح المواطنة الفخرية للمحتجزين لدى حماس

هبة بريس _ وكالات

منحت فرنسا الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 135، المواطنة الفخرية في مدينة باريس الخميس، غداة احتفال وطني لتكريم ضحايا هجوم 7

أكتوبر الذي شنته حماس.

وأعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو أن هذه “الحماية الرمزية” من “مدينة حقوق الإنسان” مُنحت للرهائن بشكل جماعي بشبه إجماع المسؤولين المحليين، مع امتناع عضو واحد عن الموافقة.

كذلك أفادت رئيسة البلدية بأن مدينة باريس ستكرم “قريبا” المدنيين الفلسطينيين الذين “يموتون تحت القصف المتواصل”، مؤكدة أن إزهاق أرواحهم “ينتهك القانون الدولي وقانون الحرب”.

إلى ذلك، قدم المجلس البلدي منحة مالية بقيمة مئة ألف يورو إلى منظمة “أكتيد” غير الحكومية على شكل مساعدة طارئة لسكان غزة.

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