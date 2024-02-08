العثور على عامل ميتا بباخرة لنقل المسافرين بين طنجة والجزيرة الخضراء

هبة بريس – مكتب طنجة

توفي أحد أفراد طاقم باخرة تؤمن رحلات بين الجزيرة الخضراء وطنجة ، الثلاثاء في حادث عمل، حسبما أفادت شركة “باليريا ” المتخصصة في الرحلات البحرية .

وقد تم العثور على البحار فاقدًا للوعي ولا يتنفس في مرآب الباخرة “نابولي” عند وصولها إلى ميناء الجزيرة الخضراء, حيث قام قبطان السفينة والطاقم الصحي على وجه السرعة بإجراء بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي قبل أن يفارق العامل الحياة .

ورجحت الصحافة الإسبانية أن يكون العامل قد حوصر بين مركبتين جراء حدوث حركة مفاجئة خلال عملية فصل ، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة في وقت أعربت فيه الشركة عن “أسفها العميق” لوفاة العامل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp