كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة

هبة بريس _ رياضة

حسم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من تدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وربطت العديد من التقارير كلوب بأن يكون خليفة تشافي على مقاعد بدلاء برشلونة في الموسم المقبل.

ووفقا لـ”راديو كتالونيا”، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، كان ينوي الاتصال بكلوب لمحاولة إقناعه بقبول تحدي قيادة “البارسا”، والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب أنه لا توجد فرصة بأن يكون كلوب مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت: “يورغن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه”.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أعلن عن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وفعل كلوب نفس الأمر مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة.

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