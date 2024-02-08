المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بسياسة صين واحدة

هبة بريس _ الرباط

جدد المغرب، اليوم الخميس 08 فبراير، التأكيد على تشبثه بسياسة صين واحدة، كأساس ثابت للعلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكدت سفارة المغرب بالصين، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، التي تتسم بالثبات، والمسؤولية، والمصداقية، والتضامن، لاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ السيادة الوطنية، والوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضاف البلاغ “تولي المملكة المغربية أهمية كبيرة لتطوير وتنويع علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس شي جين بينغ، اللذين اتفقا على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، بمناسبة الزيارة التاريخية لجلالة الملك لبكين في ماي 2016”.

وتقدمت السفارة المغربية بمناسبة السنة الصينية الجديدة، بأحر تهانيها، وأطيب متمنياتها، بالتقدم والازدهار لسلطات وشعب جمهورية الصين الشعبية، معربة في الوقت ذاته عن ارتياحها لمتانة علاقات الصداقة والتعاون الجيد التي تربط البلدين الصديقين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp