المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة

2024-02-08 / 16:42
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد ،اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس أن هذا المشروع، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يندرج في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا.

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