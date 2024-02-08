اكادير : السلطات تشن حملة تحرير الملك العمومي بالمحيط الجامعي

2024-02-08 / 16:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد سنوات طويلة من احتلال الملك العمومي بساحة الود خارج القانون ، شنت السلطات المحلية باكادير المركز، حملة واسعة بمحيط كليات جامعة ابن زهر، من اجل وضع حد للفوضى و العشوائية.

الحملة التمشيطية ، جاءت بعد أيام من زيارة قام بها الوالي سعيد امزازي إلى محيط الجامعة، بعد ان أوصى السلطات ومصالح بلدية اكادير، بالاهتمام بمحيط الحرم الجامعي.

الحملة مكنت من تحرير الملك العمومي ، في اكبر تجمع للباعة الجائلين بمدينة اكادير ، بساحة الود . وقد تم تسخير القوات العمومية إلى جانب شاحنات وجرافات، كما تم حجز العشرات من العربات خصوصا في حق الذين لم يتفاعلوا مع إشعار سابق من السلطات.

عملية مكنت ان تسترجع ساحةً الود بريقها، خصوصا ان محيطها يدخل في إطار الورش الملكي الخاص بإعادة تهيئة المدينة .

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