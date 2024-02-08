الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية

2024-02-08 / 16:20
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 8 فبراير، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر، يضيف السيد بايتاس، في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية – الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 25 يوليوز 2022.

كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، يؤكد الوزير، إلى تزويد المملكة بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.

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‫5 تعليقات

  3. يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان

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