بسبب سوء الأحوال الجوية.. “الأوطوروت” تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

2024-02-08 / 16:06
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هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس، مستعملي مجمل شبكة الطرق السيارة الوطنية بأخذ الحيطة والحذر، بين يومي الخميس والسبت، وذلك عقب صدور نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، تفيد بهبوب رياح قوية مع تطاير غبار محلي وكذا أمطار رعدية في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضح بلاغ للشركة، أنه “عقب النشرة الإنذارية من المستوى البرتقالي الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الأربعاء 07 فبراير، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير غبار محلي وكذا أمطار رعدية في عدد من أقاليم المملكة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 08 فبراير على الساعة السادسة بعد الزوال إلى غاية يوم السبت 10 فبراير على الساعة العاشرة صباحا، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي مجمل شبكة الطرق السيارة الوطنية، بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل”.

وأضاف المصدر أنه لطلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق ADM Trafic .

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

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