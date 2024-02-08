مدينة المضيق تتأهب لتنظيم سباقها الدولـي الرابع 10 كلم

2024-02-08 / 17:18
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تحتضن مدينة المضيق السباق الدولي 10 كلم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الجمعية المغربية لأصدقاء السباقات على الطريق بشراكة مع عمالة المضيق – الفنيدق ومجلس العمالة والمجالس المحلية المنتخبة والمديرية الاقليمية للتعليم والرياضة وفعاليات مدينة المضيق، وذلك يوم الأحد 11 فبراير 2024 على الساعة 10 صباحا.

وأكد المنظمون، أن هاته الدورة تنظم تحت شعار ” الرياضة رافعة للتنمية البشرية، وتهدف اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية الدولية، إلى تشجيع ممارسة الرياضة بالمنطقة، وتوعية السكان بأهمية ذلك، وفوائدها الصحية، كما تهدف لتشجيع دعم السياحة بالاقليم.

إذ يرتقب أن تشهد هذه التظاهرة الرياضية الدولية حضورا واسعا للعدائين المحترفين والهواة وهي مفتوحة لكافة المواطنين نساء ورجال من مختلف الاعمار.

وفي هذا الصدد، تم تسخير كل الوسائل اللوجستيكية من طرف الجهات المنظمة، لتمر التظاهرة في أحسن الظروف من أجل إشعاع المدينة والمنطقة، التي عرفت تأهيلا متميزا يعكس التنمية البشرية والتطور المشهود بالمدينة على جميع المستويات.

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