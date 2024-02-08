نشرة إنذارية: رياح قوية و أمطار وثلوج من الخميس الى السبت

2024-02-08 / 15:00
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (75- 120 كلم في الساعة) مع تطاير للغبار، وتساقطات مطرية رعدية قوية (30- 110 ملم)، وتساقطات ثلجية (20 – 50 سم)، مرتقبة من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية (مستوى اليقظة: أحمر)، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية ( 100 – 120 كلم في الساعة) مع تطاير الغبار، بكل من المضيق- الفنيدق والحسيمة وشفشاون والفحص- أنجرة وتطوان والدريوش وتاونات وتازة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأضاف المصدر ذاته، أن هبات رياح قوية (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 85 و 100 كلم في الساعة، مرتقبة أيضا بكل من العرائش وشيشاوة ومولاي يعقوب ومكناس وصفرو وتنغير والحوز وجرسيف وورزازات والحاجب وإفران وفاس ووزان وبنسليمان والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والخميسات.

وستتراوح سرعة هبات الرياح ما بين 75 و 100 كلم في الساعة بكل من القنيطرة وسطات والرحامنة والمحمدية والصويرة وطنجة- أصيلة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية والدار البيضاء ومديونة وسيدي إفني وتزنيت والجديدة وسيدي سليمان وبولمان وسيدي قاسم وبرشيد ومراكش وميدلت والنواصر، وذلك من الخميس (السادسة مساء) إلى الجمعة (الحادية عشرة ليلا).

وأشارت المديرية إلى أن تساقطات مطرية رعدية قوية (مستوى اليقظة: أحمر)، تتراوح مقاييسها ما بين 90 و 110 ملم، ستهم كلا من تطوان ووزان والعرائش وشفشاون، من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت.

وأضافت أن تساقطات مطرية رعدية قوية (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 60 و 90 ملم، مرتقبة أيضا بكل من أزيلال والحوز وطنجة- أصيلة وميدلت وبني ملال والفحص -أنجرة وتازة وتاونات والحسيمة وإفران وجرسيف وبولمان وصفرو، من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت.

كما ي رتقب أن تهم الظاهرة الجوية نفسها (30 – 60 ملم) كلا من الصخيرات- تمارة وشيشاوة والصويرة والرباط وسلا وآسفي وخنيفرة والمضيق- الفنيدق والقنيطرة وبنسليمان وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والحاجب والخميسات والمحمدية ومديونة والدار البيضاء والنواصر وبرشيد والجديدة وأكادير واليوسفية والرحامنة وسيدي بنور، وذلك من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت.

وبحسب النشرة الإنذارية، فإن تساقطات ثلجية (مستوى اليقظة: برتقالي) تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سنتمتر، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1900م، بكل من إفران وميدلت وتنغير وأزيلال وبني ملال وبولمان والحوز وجرسيف وصفرو وتازة، من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية السادسة من مساء السبت.

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