بايتاس: “الماء الموجه للفلاحة على قد الحال”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع الماء يجب أن يناقش بشكل متروي.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هل يمكن التحدث عن فلاحة دون ماء? لا يمكن لكن خلال السنوات الأخيرة المياه المخصصة للفلاحة تناقص بشكل كبير، بسبب ندرته.”

وأضاف قائلا”الماء الموجه للفلاحة على قد الحال، فبالتالي مناقشة الموضوع من زاوية الندرة ربما حاليا مفهوم، لكن خصنا نعرفو بلي باش تكون عندنا فلاحة منتجة وللحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي يجب الاشتغال على هذا الموضوع.”

وشدد المسؤول الحكومي على إن التحديات كبيرة جدا، لكن التفكير فيها يجب أن يكون مبني على قراءة متجردة من بعض الاندفاعات السياسية التي لن تجدي نفعا.

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