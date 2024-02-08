ابتسام بطمة تتبرأ من شاب ادعى أنه من عائلتها

2024-02-08 / 15:09
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القسم الفني: هبة بريس

تبرأت عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة من شاب مغربي ادعى أنه من عائلة بطمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت بطمة تدوينة مطولة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاءت كالتالي:”السلام عليكم كتسولوني على الي مسمي راسو اسماعيل بطمة مكيجينا والو “.

وواصلت قائلة:”ولاد عمي معدودين على رؤوس الأصابع، يعني هو بطمة غير دايرها وبزاف متيقينو هادي من جهة من جهة أخرى عندي السب والشتم الي كان كيسبنا والي باقي كيسبنا وغنديرو شكاية بيه”.

واختتمت تدوينتها قائلة:”ثانيا والأهم من هادشي الناس الي مضامنة مع دنيا بقاوو فالتضامن عندكم فيه أجر ونساو هاد تخربيق ومتنساوش دنيا من دعواتكم”.

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